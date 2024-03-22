موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 13 على منصة WATCH IT اليوم

عرضت منصة WATCH IT الحلقة رقم 12 من مسلسل لحظة غضب، مساء أمس، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 11 مساء، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية WATCH IT وأحد أعمالها الأصلية، وتعاد الحلقات من المسلسل الساعة 12 ظهرًا.

يمنى تخفي جريمتها ومصطفى يبحث عن شقيقه

وتستمر الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى في المسلسل في إخفاء جريمتها بقتل زوجها «شريف» محمد فراج، بينما يحاول شقيقه مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين البحث عن شقيقه.

واكتشفت يمنى في الحلقة 12 أن شريف، قد تزوج امرأة غيرها ولديه ابنة منها، بعد أن جاءت زوجته الثانية وتشاجرت معها، وقد صدمت يمنى من هذا الخبر.

لحظة غضب ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن دراما رمضان 2024 المكونة من 15 حلقة وتعرض في النصف الأول من رمضان.

طاقم عمل مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.