أسهل طريقة لعمل الكنافة بالتمر في البيت.. اعرفي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

الكنافة من أشهر الحلويات على المائدة الرمضانية، والتي يمكن تحضيرها بسهولة داخل المنزل، دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، وتتنوع طرق إعدادها، حسب ذوق كل أسرة، ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل الكنافة بالتمر.

مقادير الكنافة للشيف نجلاء الشرشابي

ونستعرض في السطور التالية عمل عجينة الكنافة على البوتاجاز بأسهل طريقة مع خطوات الشيف نجلاء الشرشابي بحسب موقع سي بي سفرة.

مقادير الكنافة البلدي

كيلو دقيق.

لتر إلا ربع ماء.

طريقة التحضير:

يخفق الدقيق مع الماء جيداً للتأكد من أن الخليط سائل يسهل صبه دون أي تكتلات.

يوضع خليط الكنافة في قمع الكنافة أو كيس حلواني مفتوح فتحات صغيرة.

تسخن طاسة كبيرة غير لاصقة وتدهن بالقليل من الزيت.

يوزع خليط الكنافة في الطاسة على شكل دائري.

تترك عجينة الكنافة حتى تنضج عند ملاحظة انطفاء لمعانها.

تلم عجينة الكنافة من الطاسة بعد تمام التسوية.

توضع الكنافة في طبق وتغطى بفوطة نظيفة جافة.

تستخدم الكنافة لتحضر في وصفاتها المعتادة أو تقدم سريعاً بالسكر والسمن واللبن.

وصفة آخرى لعمل عجينة الكنافة النابلسية

2 كوب لبن دافئ.

2 كوب دقيق القمح.

2 كوب دقيق السميد الخشن.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسية

ضعي دقيق القمح و دقيق السميد الخشن والملح والسكر البيكنج بودر في وعاء كبير وقلبيهم جميعا بشكل جيد.

اسكبي اللبن الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى لا تفسد العجينة “ تكلكع”.

افردي عجينة الكنافة في صينية مدهونة بالقليل من السمنة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق تقريبا.

ادخلي الصينية فى فرن متوسط الحرارة مسخن مسبقًا لمدة لا تزيد عن 10 دقائق حتى تجف عجينة الكنافة النابلسية ولا تجعلي لونها يصبح أحمر فأخرجيها قبل هذه المرحلة.

اتركي عجينة الكنافة النابلسية لتبرد قليلا ضعيها في الكبة واخفقيها جيدا حتى تحصلي على قوام ناعم ثم شكليها وقدميها بالطريقة التى ترغبي فيها.

مقادير كنافة التمر:

200 جرام كنافة.

100 جرام سمن.

500 جرام تمر منزوع النوى.

1/2 كوب سكر بودرة.

1/4 كوب ماء.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير

قومي بتحمية الفرن إلى درجة الحرارة 180 مئوية.

في طبق، قومي بمزج الكنافة مع السمن لتمتزج المكونات معًا.

في صينية فرن، افردي نصف كمية الكنافة.

في وعاء، اخلطي التمر والسكر والقرفة.

قومي بتوزيع مزيج التمر على سطح طبقة الكنافة، بعدها أضيفي الجزء المتبقي من الكنافة فوق مزيج التمر لتغطيته.

صُبي المياه الحارة على الكُنافة ثم ضعي الصينية داخل الفرن لثلاثين دقيقة، بعد ذلك قدمي الكنافة مع التمر وهي حارة.

تستطيعين تعزيز خليط التمر بإدخال أنواع من المكسرات كالبندق، اللوز أو حتى الفستق الحلبي.

يمكن تعزيز نكهة الشرابات بإضافة بضع نقاط من ماء الورد أو ماء الزهر إليها.

يمكن تقديم طبق الكنافة المحشو بالتمر برفقة فنجان من القهوة العربية أو الشاي.