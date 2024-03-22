مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. بهجت يحل مشكلة منال وعبدالبديع

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، بمشاجرة بين منال، التي تجسدها الفنانة وفاء صادق وعبد البديع، الذي يجسده الفنان هشام إسماعيل بسبب غيرتها عليه وتلجأ إلى بهجت، الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني للبحث عن ملاذٍ آمن، ويقوم الفخراني بتهدئة الأمور بينهما، ويطالب عبد البديع بضرورة احترام مشاعرها ورعايتها.

تلاشت مخاوف وشكوك منال بكلمات رومانسية من زوجها

وتتابع الأحداث وتُقام احتفالية بمناسبة عيد ميلاد منال ويهديها عبد البديع هدية ثمينة، وتأكيدًا على حبه لها يطلب منها الزواج مرة أخرى، وهو التصرف الذي جعل الشكوك تزيد لدى منال، بسبب العديد من المواقف التي حدثت بينهما في السابق، وتلاشت مخاوف وشكوك منال بكلمات رومانسية من زوجها.

جميلة تتجه لعالم المخدرات

وأصبحت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 ضحية لعالم المخدرات، وذلك بعد أن تقابلت مع صديقها إيهاب الذي يُقنعها بتسليم شحنة مخدرات بدلًا منه.

عمر يواجه خطرًا جسيمًا أثناء تسليم شحنة مخدرات

وكان صديقها إيهاب قد ظهر خلال الحلقات الماضية وكان يطالبها بأن تدخل معهم في هذا الطريق ولكنها رفضت، مُغريًا إياها بسهولة المهمة كما يواجه شقيقها عمر خطرًا جسيمًا أثناء تسليم شحنة مخدرات، وتفاجئه الشرطة في وقت تسليم المخدرات، لكنها قامت بإلقاء القبض على شخص آخر بينما ينجح هو في الهرب.