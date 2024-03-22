موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 11

عرضت قناة DMC الحلقة رقم 11 من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما عرضت حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي وتعرضها مرة أخرى الساعة 12 مساء.

مشاجرة بين منال وعبد البديع زوجها بسبب غيرتها عليه

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، بمشاجرة بين منال، التي تجسدها الفنانة وفاء صادق وعبد البديع، الذي يجسده الفنان هشام إسماعيل بسبب غيرتها عليه وتلجأ إلى بهجت، الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني للبح عن ملاذٍ آمن، ويقوم الفخراني بتهدئة الأمور بينهما، ويطالب عبد البديع بضرورة احترام مشاعرها ورعايتها.

جميلة تتجه لعالم المخدرات

وأصبحت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 ضحية لعالم المخدرات، بعد أن تقابلت مع صديقها إيهاب الذي يُقنعها بتسليم شحنة مخدرات بدلًا منه.

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.