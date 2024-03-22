6 أشياء تبطل صلاتك.. توقف عنها فورا لاكتمال عبادتك

الصلاة رحلة روحية سامية، تخلص النفس من كل ما يشغلها عن ذكر الله، لذلك هناك شروطًا لاكتمالها بشكل صحيح، وذلك في ظل وجود بعض المبطلات التي يفعلها البعض دون قصد، لكن من شأنها أن تبطل الصلاة وتسقط الفرض.. فما هي؟

أشياء تبطل الصلاة يجب الابتعاد عنها

لا شك أن الحديث أثناء الصلاة من المبطلات، فلا يجب التفوه بكلمات خارج إطار الصلاة، مثل الرد على أحد عندما ندائه عليك، أو توجيه بعض الأشخاص لفعل أمر معين وإن كان بكلمة واحدة، وذلك وفقًا للداعية مصطفى حسني، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقناته على يوتيوب.

في بعض الأوقات تحدث أشياء من شأنها أن تخرجك عن تركيزك أثناء الصلاة، ومنها حدوث أمر مضحك أمامك أثناء أداء تلك الفريضة، لكن التجاوب معها والضحك بصوت مرتفع أو إطلاق الضحكات بصفة عامة يبطل الصلاة، لكن الابتسامة لا تفعل ذلك.

من الضروري أيضًا معرفة أن دخول الصلاة وفي فمك علكة، قد يبطل صلاتك في حالة مضغها، فبعض الأشخاص يسهو عن وجود علكة في فمه، فعند اكتشاف ذلك، يجب التوقف عن مضغها حتى نهاية الصلاة.

الحركة المتكررة تبطل الصلاة

الحركة المتكررة بشكل واضح وملفت للأنظار يأتي ضمن مبطلات الصلاة، التي يجب التوقف عنها حال كنت تفعل ذلك، فالحركة الكثيرة المتكررة غير صحيحة أثناء أداء فريضة الصلاة، أما الحركة البسيطة غير المبالغ بها تكون جائزة.

من المعروف أن الصلاة لها ثياب مخصص يجب أن يكون وافيًا للشروط بأن لا يشف أو يصف، إلى جانب ذلك يجب أن يكون ساترًا للعورة سواء للنساء أو الرجال.