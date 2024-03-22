أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-3-2024.. مستقرة

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-3-2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 94 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك في السوق بنحو يتراوح ما بين 115 و117 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم، وفقًا للأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي لبورصة الدواجن:

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 94 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك في الأسواق ليتراوح ما بين 115و117 جنيها.

وعن سعر كيلو الفراخ الساسو فبلغ نحو 110 جنيهات، تسليم ارض المزرعة ونحو 111 جنيها للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو 20.25 جنيه، بينما سجّل سعر الكتكوت الساسو نحو 13 جنيه، وكتكوت ساسو بيور بنحو 14 جنيها.

وعن سعر الكتكوت البلدي فبلغ نحو 8 جنيهات، بينما وصل سعر الكتكوت الهجين إلى نحو 10 جنيهات، وسجل سعر كتكوت جيل ثاني نحو 12 جنيها.