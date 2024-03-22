مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. غادة عبد الرازق تتوعد زوجها بعد تهريبه

ينتظر الجمهور في حالة من التشويق والإثارة أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، بعد أن وصلت شرارة الحرب بين عائلتي ضرغام والغول وخاصةً بعد أن عرضت أمس الحلقة الـ 11، التي تضمنت أحداثًا مهمة بعد أن كانت عايدة اقتربت من الوصول لمكان قاتل شقيقها، واعتقدت أنه ستنهي الخصومة والثأر بين العائلتين.

ووقف«ياسين» الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء في وجه عايدة، وهذا الحدث الأبرز الذي جعل المتابعين يتساءلون عن الصراع الذي نشأ في مسلسل صيد العقارب، وما هي ردة فعلها؟، وخاصة بعد أن هددته أنها لا تجعل يقف في طريقها لأخذ الثأر من عائلة الغول، وأنه ساعد شقيقه على الهرب قرب معرفتها لطريقه، لتزداد شرارة الانتقام بينهما، وخاصةً بعد أن قال لها إنه هو من يقف في وجهها واتهمها بالجنون.

مسلسل صيد العقارب

ومن المتوقع أن تستمر أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 للفنانة غادة عبدالرازق في مزيد من الغموض والتشويق، إذ تمكنت عايدة في الحلقة الـ11 من الحصول على طرف الخيط الذي يوصلها لمكان سامح، على أن تحدث العديد من الأحداث الشيقة استكمالًا للصراعات التي تدور بين العائلتين بعد أن قُتل «علي» الذي يقوم بدوره محمود عبد المغني.

أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

وتزداد الأحداث غموضًا وذلك بعد أن كشف «سامح» الفنان أحمد ماجد لشقيقة «ياسين» الفنان محمد علاء، أنه لم يقتل علي شقيق عايدة وحكى له سبب شجاره معه ليلتها وأنه نصب عليه في إحدى الصفقات، لكنه لم يتجرأ أن يقتل أي إنسان، ويتساءل الجمهور عن مدى صدق رواية سامح، وما موقف «عايدة» بعد مواجهتها مع ياسين بأنه لم تجعل أحد يقف في طريقها خلال أخذها ثأر شقيقها، وهو ما ينتظرونه لمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبدالرازق.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشاركها في بطولة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، عدد من الفنانين ومنهم «رياض الخولي، محمد علي رزق، سيمون، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد»، ومن إخراج أحمد حسن، ومن تأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 للفنانة غادة عبدالرازق الذي يدور في إطار تشويقي مفعم بالصراعات «صيد العقارب»، على قناة CBC في تمام الساعة 7:30 مساء، بينما يعاد في تمام الساعة 2:45 فجرًا، والإعادة الثانية في تمام 1:45 ظهرًا، وكذلك يعرض على منصة watch it بدون فقرات إعلانية فور انتهاء الحلقة على القناة.