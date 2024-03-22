مشروب رمضاني شهير يقوي المناعة ويحمي من الحساسية .. احرص على تناوله

الخروب هو نبات ينتمي إلى عائلة البقوليات، ويُستهلك على نطاق واسع كمشروب رمضاني شهير بعد تجفيفه وطحنه، وهو يحتوي على العديد من المكونات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، مثل مركبات الفلافونويد، فضلًا عن فيتامين ب2، وفيتامين ب3، والكالسيوم، والنحاس، والمنجنيز، والبوتاسيوم، والحديد، والماغنيسيوم.

تقوية المناعة

مشروب الخروب من المشروبات المهمة جدًا لتقوية المناعة في شهر رمضان المُبارك، وفقًا لحديث الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تقي جهاز المناعة من العدوى، فضلًا عن اعتباره عنصر مناعي مضاد للأكسدة.

أكد أمجد الحداد أن الخروب هو مشروب خالي من الجلوتين، ما يجعله مناسب لمرضى السيلياك (أحد أشكال مرض الاضطرابات الهضمية)، كما يحتوي الخروب علي مادة مضادة للحساسية.

وكشفت العديد من الدراسات أن تناول الخروب بانتظام يُعزز صحة الجهاز الهضمي، كما يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار، بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، وبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة السرطانات والوقاية منها، بحسب ما ذكره موقع nutritionvalue، ولأن الخروب يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم فهو يعد مشروبًا مناسبًا لمرضى ضغط الدم.

رد فعل تحسسي

كما أشارت الدراسات إلى أن الخروب يحتوي على ألياف غذائية قابلة للذوبان تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُمكن اعتباره مشروبا مثاليا لمرضى السُكري، ورغم الفوائد السابقة، فقد أظهرت إحدى الدراسات الإسبانية أن الأشخاص المصابين بحساسية البقوليات والمكسرات قد تظهر عليهم ردود أفعال تحسسية عند تناول الخروب، وشملت هذه الأعراض طفح، وحمى القش، الربو، لذا لابد من تناوله لهؤلاء الأشخاص تحت إشراف طبي.