موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة الـ12.. الصراع يحتدم

بشكل متسارع تتصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب، الذي يناقش العديد من القضاية المتشابكة، ما بين الثأر في الصعيد والانتقام والخيانة، وذلك في إطار درامي، ينحصر بين عائلتي درغام والغول، إذ لاتزال الصراعات تشتعل بينهما بسبب مقتل محمود عبدالمغني «علي» في الحلقات الأولى.. فهل تصل غادة عبدالرازق إلى قاتل شقيقها؟ هذا ما سيكون الجماهير على موعدٍ معه مع عرض الحلقة الـ12 من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC وإعادتها.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة الـ12

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 12، ستكون في الثانية والربع صباحًا، بينما تعرض الحلقة للمرة الأولى، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، والتي ستشهد العديد من الأحداث المثيرة، مع اقتراب غادة عبدالرازق «عايدة» من مكان قاتل شقيقها علي في المسلسل.

غادة عبدالرازق «عايدة» تقف في مفترق طرق خلال أحداث المسلسل المثيرة، التي جعلتها في حيرة بين أمرين، إما اختيار عائلتها ووالدها، أو زوجها محمد علاء، الذي تورط في أزمة مع زوجته وعائلتها، بعد تسبب شقيقه في وفاة «علي»، لتشتعل أحداث المسلسل، بعد إصرار غادة عبدالرازق على الثأر لأخيها، بينما يحاول زوجها حمايتها وحماية أسرته.

وكان سامح المتورط في قتل علي شقيق غادة عبدالرازق، اعترف لشقيقه ياسين، بالسبب الحقيقي الذي جعله يتورط في جريمة قتل، مؤكدًا على أنها عن طريق الخطأ، بعد دخوله في مناوشات مع محمود عبدالمغني بسبب شراكة بينهما، لكن الأخير لم ينفذ البنود المتفق عليها.