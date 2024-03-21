«مستثمرو السياحة»: 80% نسبة إشغال فنادق الغردقة خلال مارس الحالي

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ نسب إشغال فنادق الغردقة حاليًا تبلغ نحو 80%، لافتا إلى أنّ تلك النسب سترتفع بداية من يوم 27 مارس الجاري وحتى منتصف شهر أبريل المقبل بسبب أعياد الأيستر «الربيع»، والتي يحرص آلاف السياح الأجانب على قضائها في المدن السياحية المصرية، مشيرًا إلى أنّ غالبية حجوزات الإيستر في الغردقة قادمة من ألمانيا.

السياح الألمان

وأضاف فلا، لـ«الوطن»، أنّ أكثر من 60% من السياح الموجودين حاليًا بفنادق الغردقة هم من السياح الألمان مع تواجد أعداد جيدة من سياح دول أوربا الشرقية، لافتًا إلى أنّ ألمانيا هي أكثر دول العالم إرسالًا للسياح إلى مصر منذ عام 2019 وحتى الآن.

الموسم السياحي الصيفي

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أنّ هناك العديد من شركات السياحة الأوربية ولاسيما الألمانية والمجرية والصربية والبولندية أعلنت عن نيتها تسيير عدد جيد من الرحلات إلى مدينة الغردقة خلال الصيف المقبل، موضحًا أنّه وفقًا لمؤشرات الحجوزات الحالية فإنّ الموسم السياحي الصيفي 2024 سيكون جيدًا للغاية.