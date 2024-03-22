تراجع أسعار 20 سلعة في الأسواق اليوم

تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وجرى توفير المنافذ الحكومية لبيع السلع، إضافة إلى إقامة معارض مثل «أهلا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

ترصد السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت في الأسواق مع بداية شهر رمضان، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبا نحو حوالي 34.68 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ0.19 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو حوالي 137.35 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ6.62 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الشاي نحو حوالي 241.38 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 5.61 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 28.59 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.33 قرش للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو حوالي 30.77 جنيهن بنسبة تراجع وصلت لـ0.75 قرش للمستهلك.

تراجع متوسط سعر الفول المعبأ في الأسواق ليسجل نحو 57.17 جنيه، بنسبة انخفاض 0.05 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) الـ1 لتر نحو 95.19 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 1.86 للمستهلك.

جاء سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ (الصحيح) نحو 72.28 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 0.16 قرش للمستهلك.

سجل متوسط سعر الفول المعبأ المجروش نحو 55.46 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت 0.75 قرش للمستهلكين.

سعر كرتونة البيض

تراجع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي لتسجل نحو 162.66 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 3.51 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعرعبوة زيت ذرة (أصناف متنوعة) الـ1 لتر نحو 121.09 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 0.31 قرش للمستهلكين.

سجل متوسط سعر الجبن الرومي ليسجل نحو 255.6 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 4.37 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) نحو 326.59 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 5.25 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي نحو 155.83جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.49 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر كيلو التفاح المحلي ليسجل 28.75 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض 6.76 جنيه للمستهلك.

انخفاض متوسط سعر الموز المستورد ليسجل 31.32 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ3.02 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر الكنتالوب ليسجل 17.09 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت نحو 2.26 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر القلقاس نحو 23.98 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 0.54 قرش للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 374.21 جنيه في الاسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 1.13 جنيه للمستهلك.