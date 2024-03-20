أسعار السلع الغذائية اليوم.. اعرف تفاصيل تراجع 17 سلعة أساسية

شهدت أسعار السلع الغذائية تراجعا واضحا في عدد من الأسواق المحلية عاشر أيام شهر رمضان، حيث انخفضت أسعار 17 سلعة بعد التراجعات المتتالية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتستعرض السطور التالية تفاصيل انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والأسواق.

أسعار السلع الغذائية اليوم

وسجلت أسعار السلع الغذائية اليوم ما يلي:

- تراجع أسعار الأرز السائب اليوم في مصر نحو 1.3% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 31.32 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر نحو 3.97% ليسجل سعر اللتر في المتوسط نحو 96 جنيها.

- تراجع سعر عبوة الشاي الـ40 جراما اليوم في مصر نحو 0.3% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 13.39 جنيه.

تراجع أسعار الفول والعدس الأصفر

- تراجع سعر الفول المجروش معبأ اليوم في مصر نحو 2.84% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 56.36 جنيه.

- تراجع سعر الفول المعبأ اليوم في مصر نحو 3.13% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 60 جنيها.

- تراجع سعر العدس الصحيح المعبأ اليوم في مصر نحو 1.24% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 73 جنيها.

- تراجع سعر الفول الصحيح السائب في السوق بنسبة 1.19% ليباع الكيلو في المتوسط بـ 51 جنيها للكيلو.

- تراجع سعر البيض البلدي اليوم في مصر نحو 0.49% ليسجل سعر البيضة في المتوسط نحو 6 جنيهات.

- تراجع سعر زيت الذرة اليوم في مصر نحو 1.78% ليسجل سعر اللتر في المتوسط نحو 121.60 جنيه.

- تراجع سعر الجبن الأبيض للكيلو في مصر بنحو 3.91% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 138 جنيها.

- تراجع سعر الجبن الثلاجة للكيلو في مصر بنحو 5.94% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 121 جنيها.

- تراجع سعر الجبن الشيدر للكيلو في مصر بنحو 11.92% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 252 جنيها.

- تراجع سعر اللبن السائب للتر في مصر بنحو 0.41% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 29 جنيها.

- تراجع سعر اللبن المعلب للتر في مصر بنحو 1.51% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 42.23 جنيها.

- تراجع سعر اللبن المجفف 350 جراما في مصر بنحو 15.2% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 114 جنيها.

- تراجع سعر السمن النباتي في مصر بنحو 3.6% ليسجل سعر في المتوسط نحو 104 جنيها للكيلو.

- تراجع سعر السمن البلدي في مصر بنحو 4.96% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 299 جنيها.