يحتفل اليوم المسلمون في تونس باليوم الـ12 من أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يسعى الكثيرون لمعرفة موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024 وكذا الإفطار وصلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة النقل التونسية فإنّ موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 22-3-2024 في مدينة تونس العاصمة فسيكون الساعة 6:36 مساء، بينما تؤذن العشاء في الساعة 8:01 مساء، وتليها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في تونس الجمعة 22-3-2024

أمّا موعد أذان المغرب في باب بحر اليوم الجمعة 22-3-2024، فيؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:36 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:01 مساء، وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

وموعد أذان المغرب في قرطاج اليوم الجمعة 22-3-2024 سيكون الساعة 6:33 مساء والعشاء الساعة 8:03 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

أمّا عن موعد اذان المغرب في الخضراء اليوم الجمعة 22-3-2024، فسيكون الساعة 6:36 مساء، والعشاء الساعة 8:01 وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الجمعة 22-3-2024

وموعد اذان المغرب في مدينة صفاقس التونسية وأجوارها اليوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 6:30 مساء ويؤذن المغرب في مدينة الباجة الساعة 6:26 مساء وفي مدينة القيروان الساعة 6:26 مساء وفي مدينة سوسة يؤذن المغرب الساعة 6:31 مساء وفي مدينة تطوين الساعة 6:31 مساء.