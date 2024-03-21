موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 21 مارس

بينت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 21-3-2024 في اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في تونس الخميس

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 21-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الخميس 21-3-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 21-3-2024 بمدينة تونس العاصمة يكون عند الساعة 6:32 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:46 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 7:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في اليوم الخميس 21 مارس بمدينة سوسة ، ستكون عند الساعة 6:30 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:46 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 7:53 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 21-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:32 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:46 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:26 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 7:57 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 21-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 21-3-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:30 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 7:52 مساءً.