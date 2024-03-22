الأطفال يحتفلون بتزامن رمضان و«الأيام المقدسة».. مرحب شهر الصوم (صور)

ليالى البركة والصيام يعيشها المصريون جميعاً، ينير شهر رمضان القلوب والشوارع، وتتلألأ معه الكنائس احتفاءً بـ«الصوم الكبير»، الحدث الذى أراد توثيقه مبدعو الإسكندرية، وإظهار مشاعر المحبة والأُلفة بين المصريين، من خلال مجموعة صور أبطالها أطفال، بعضها باستخدام الذكاء الاصطناعى، وأخرى بملابس دينية إسلامية ومسيحية، لإبراز الحالة الروحانية.

طفلان تعلو الابتسامة وجهيهما، أحدهما ممسك بالصليب والآخر بالقرآن الكريم، ومن خلفهما زينة رمضان تحتضن قبة الكنيسة، هكذا استطاع ريمون خلف، مصور سكندرى، ابتكار عدة صور مستخدماً الذكاء الاصطناعى للتعبير عن فرحة المصريين ببدء صوم رمضان عند المسلمين والصوم الكبير عند المسيحيين فى يوم واحد، ليتشاركوا العبادة لمدة 30 يوماً حتى يحل عيد الفطر، ومن بعده يستكمل المسيحيون صومهم حتى عيد القيامة.

تطويع الذكاء الاصطناعي للتعبير عن صومي رمضان والقيامة

التجربة البسيطة التى طوَّع من خلالها المصور السكندرى أدوات الذكاء الاصطناعى للتعبير عن فكرته لاقت إعجاباً كبيراً بين رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

ويرى «ريمون» أن ذلك الإعجاب جاء نتيجة مصداقية تلك الصور وتعبيرها عن الواقع، فمصر تشهد هذا الأمر كل عام، إلا أن المميز هذا العام هو بدء الصومين معاً. ويحكى، فى حديثه لـ«الوطن»، أن عمله على تلك الصور كان بهدف إبراز حالة المحبة بين المصريين: «أنا كنت حابب أقدم روح المحبة بينا كمسيحيين ومسلمين فى الوقت اللى هنصوم فيه سوا وإن كلنا بنحب شهر رمضان»، وأوضح أن اختياره للأطفال فى الصور جاء بهدف التأكيد على أن مصر ماضيها وحاضرها ومستقبلها محبة.

كما لجأ «ريمون» إلى تكنولوجيا العصر الحالى فى الصور، باعتبارها الأقدر على إبراز محبة المصريين لبعضهم البعض فى كل المناسبات الدينية: «مفيش أجمل من إننا نبدأ صومين مع بعض، ونرفع إيدينا لربنا مع بعض».

أزياء تعبر عن رجال الدين المسيحي والإسلامي

من الذكاء الاصطناعى إلى الواقع الملموس، استخدمت سماح خير الدين، مصممة أزياء تراثية بالإسكندرية، الأطفال أيضاً لتقديم التهنئة ببدء الصومين معاً، ارتدى الطفلان ياسين عمرو ومحمد سلامة ملابس «قس وشيخ»، وأجريا جلسة تصوير بالصليب والمصحف.

وتحكى «سماح» عن فكرتها، أنها أرادت وضع بصمتها فى هذا الحدث المميز، ولم تجد أفضل من ملابس رجال الدين المسيحى والإسلامى لتوضيح قيمة بدء صومَى رمضان والقيامة معاً.

وأشارت إلى أن جلسة التصوير رفقة المصور مصطفى الشهابى هدفت إلى تحويل الفكرة إلى أمر ملموس، مشيرة إلى إعجاب متابعيها بالفكرة واتخاذ الصور وسيلة لتهنئة بعضهم البعض.