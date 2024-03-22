شهادة من البنك الأهلي تتيح عائدا يوميا يتجاوز 1200 جنيه.. تعرف عليها

يطرح البنك الأهلي المصري العديد من الشهادات الادخارية، من بينها الشهادة البلاتينية السنوية، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 1000 جنيه، إضافة إلى إمكانية الإقراض بضمان الشهادة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الاهلي المصري، وكيفية الحصول على عائد يومي يتخطى 1200 جنيه:

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلى

يصرف العائد على الشهادة البلاتينية السنوية المقدمة من البنك الأهلي المصري بشكل يومي أو شهري أو سنوي وبفائدة تصل إلى 23% للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمان هذه الشهادة، ويجري احتساب العائد من اليوم اللاحق لشراء الشهادة، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر بدءا من يوم الشراء.

كيفية الحصول على عائد يومي يتخطى 1200 جنيه

في حالة قيام العميل بادخار 2 مليون جنيه فإن العائد بنهاية مدة الشهادة السنوية سيبلغ نحو 460 ألف جنيه، بنسبة 23% سنويا، وحال تقسيم العائد من هذه الشهادة بشكل يومي، سيبلغ 1277 جنيها يوميا.