مسلسل صدفة الحلقة 12.. هل تلجأ ريهام حجاج لأسرة الصاوي لإثبات نسبها؟

يشهد مسلسل صدفة الحلقة 12 بطولة الفنانة ريهام حجاج العديد من الأحداث اليوم استكمالًا لرحلة «ميس صدفة» لإثبات نسبها لخالد الصاوي الذي أنكره قديمًا ورفض الاعتراف بها، إلا أن «صدفة» قررت الكشف عن هويتها أمام ابنته الصغيرة «فرح»، كما أن ابنته الكبرى علمت بالأمر.

أحداث مسلسل صدفة الحلقة 12

هل تلجأ «صدفة» خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 12 لأخوتها أبناء خالد الصاوي؟ ربما قد تحاول كسب تعاطفهم معها، وربما ينكروها كما أنكرها والدهم ووالدتهم، إلا أن أحداث اليوم ستكشف ما سيحدث.

وتحاول «صدفة» ريهام حجاج، إثبات نسبها للفنان خالد الصاوي «فؤاد» الذي رفض الاعتراف بها قديمًا بعدما تزوج من والدتها عُرفيًا ثم أنكر الزيجة وأنكر ابنتهما.

مسلسل صدفة

ويُعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

والمسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.