شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من التفاصيل، حول مشوار «صدفة» في إثبات نسبها، من خالد الصاوي، الذي رفض الاعتراف بها منذ 30 عامًا، وسجلت اسمها باسم والدتها بشهادة الميلاد، قبل أن تقرر ملاحقته والكشف عن نفسها.

ريهام حجاج تصدم نور إيهاب بالحقيقة.. ملخص الحلقة 11 من مسلسل صدفة

وعلى الرغم من إنكار خالد الصاوي «فؤاد» لحديث «صدفة» بل وتهديدها بالأذى، إلا إنها على الجانب الآخر، تحاول مساعدة ابنته «فرح» التي تؤديها نور إيهاب، والتي وقعت فريسة للإدمان، وتحاول «صدفة» مساعدتها في التعافي.

ورفضت «فرح» نور إيهاب، نصائح «صدفة» بحجة عدم وجود رابط بينهما، سوى كونها مدرسة، والأخيرة طالبة بالمدرسة، قبل أن تصدمها ريهام حجاج، بإنها شقيقتها من الأب، وإن والدها ينكرها ولم تلجأ للقضاء.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.