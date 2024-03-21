ثروة كلها من الحرام.. مسلسل صدفة الحلقة 11 يكشف سر خالد الصاوي

بدأت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 11، بطولة الفنانة ريهام حجاج، اليوم، بمواجهة ثقيلة وحادة جمعت بين خالد الصاوي «فؤاد»، وزوجته «سلوى خطاب»، بعدما كشفت سره، وإنه والد «صدفة» التي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عامًا، قبل أن ينكر الأمر، لكنها كانت عند رأيها.

مسلسل صدفة الحلقة 11 يكشف سر خالد الصاوي

وواجهت سلوى خطاب، زوجها «فؤاد» خالد الصاوي، محاولة العودة به للذاكرة، كيف كان اللقاء الأول بينهما عندما طلب العمل معها، بتنظيف الصالون، ومتابعة الزبائن، وحتى تصفيف الشعر، قبل أن يجمعهما إعجاب ثم زواج.

وقالت سلوى خطاب، لزوجها، خلال مسلسل صدفة الحلقة 11، كيف قام بجمع المال من الحرام، وكيف ساندته وسمحت له، بل شاركته، حتى امتلك ثروة كبيرة.

وعلى الجانب الآخر، وقفت ابنتهما الكبيرة «ميار الغيطي» تسمع ما حدث، وهي في حالة ذهول.

وكانت ريهام حجاج «صدفة» كشفت هويتها لخالد الصاوي، وإنها ابنته التي رفض الاعتراف بنسبها قديمًا، إلا إنه انكر ما يقال.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.