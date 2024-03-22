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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل صدفة.. خالد الصاوي مجبر على التنازل عن ثروته

كتب:

آية أشرف
10:08 ص | الجمعة 22 مارس 2024
خالد الصاوي في مسلسل صدفة

خالد الصاوي في مسلسل صدفة

تشهد الحلقة 12، من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، اليوم، العديد من الأحداث والتفاصيل، خاصة بعدما خرج سر «صدفة» ريهام حجاج، للنور، ولأسرة «فؤاد» خالد الصاوي، إذ أجبرته زوجته، سلوى خطاب، على التنازل عن جميع ممتلكاته حتى لا تشارك «صدفة» أولادها في الميراث.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل صدفة

وتُعرض الحلقة 12 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج على قناة الحياة، الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 12على قناة cbc، الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي. 

تُعرض الحلقة 12من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، على القناة الأولى، الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 12 على قناة dmc، الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة 

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

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