ترقب شديد بين متابعي ومحبي الفنانة ريهام حجاج، لعرض مسلسل صدفة الحلقة 12، التي ستشهد العديد من الأحداث المتصاعدة، خاصة بعدما كشفت «صدفة» عن هويتها، وسر مراقبتها لـ«فؤاد» خالد الصاوي، وأنه والدها الذي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عامًا.

مسلسل صدفة الحلقة 12.. هل ينتقم خالد الصاوي من ابنته ريهام حجاج؟

رغم إنكار «فؤاد» خالد الصاوي، لرواية «صدفة» ريهام حجاج، إلا إن زوجته سلوى خطاب، صدقت روايتها، وقامت بالبحث والتأكد، لتقرر إجبار خالد الصاوي على التنازل عن ممتلكاته وثروته لها ولأولادها.

وربما تشهد الحلقة 12 من مسلسل صدفة، انتقام خالد الصاوي، من ريهام حجاج، بسبب تسببها في انهيار أسرته التي عرفت الحقيقة، وضياع ثروته التي أُجبر على التنازل عليها.

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.