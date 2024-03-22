جدول امتحانات شهر مارس للرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري، للفصل الدراسي الثاني عن العام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري

ووفق ما أعلنته المنطقة الأزهرية، فإنّه من المقرر البدء في امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري، من يوم الأحد الموافق 24 مارس وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، في المواد التالية:

- الأحد 24 مارس 2024: مادة «القرآن الكريم».

- الاثنين 25 مارس 2024: مادتا «اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الإسلامية».

- الثلاثاء 26 مارس 2024: مادتا «الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات».

- الأربعاء 27 مارس 2024: مادتا «الدراسات الاجتماعية، والعلوم».

- الخميس 28 مارس 2024: مادتا «اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية».

- الأحد 31 مارس 2024: مادة «المستوى الرفيع للصفين الرابع والخامس فقط - المعاهد النموذجية والخاصة».

امتحانات شهر مارس 2024

وأكدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أنّ زمن الاختبار فترة دراسية واحدة لجميع المواد ماعدا «القرآن الكريم» مدة الاختبار فترتين دراسيتين، وتجرى الاختبارات فيما انتهى تدريسه خلال شهر مارس 2024.