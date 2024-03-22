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دراما المتحدة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 22-3-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
01:26 م | الجمعة 22 مارس 2024
الدرهم الإماراتي - صورة تعبيرية

الدرهم الإماراتي - صورة تعبيرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 22-3-2024 مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، إذ سجل الدرهم اليوم في البنك الأهلي المصري 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإمارتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدرهم الإمارتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.70 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.73 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.72 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.66 جنيه للشراء.

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