«السياحة» تحتفل باليوم العالمي للماء.. المصري أسس حضارته على ضفاف النيل

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أن المتاحف المصرية تحتفي باليوم العالمي للمياه اليوم، الذي يوافق يوم 22 مارس من كل عام، لافتا إلى أن هذا اليوم هو يوم توعوي يسلط الضوء على أهمية المياه وإدارتها المستدامة.

«المياه من أجل السلام»

وأضاف القطاع في بيان صحفي اليوم، أن اليوم العالمي للمياه هذا العام يرفع شعار«المياه من أجل السلام»، موضحا أن المياه عنصر مهم قد يؤدي إلى إرساء السلام أو إشعال النزاعات، لافتا إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق السلام من خلال الإدارة العادلة والمتساوية للموارد المائية.

نهر النيل رمز الخلود والعطاء

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إلى أنه منذ فجر التاريخ أدرك المصريون القدماء أهمية الماء فأسسوا حضارة عظيمة على ضفاف نهر النيل، وجعلوا النهر رمزا الخلود والعطاء الذي أوجد على ضفافه الزراعة، كما استخدموه في الري والشرب والنقل والتجارة.