أسعار البيتي فور 2022 وكحك العيد في الأسواق.. تبدأ من 70 جنيها

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار البيتي فور 2022 في الأسواق المحلية، فضلا عن سعر الكعك والبسكويت، خاصة بعد إعلان وزارة التموين عن طرح كميات من كحك العيد في منافذ البيع الحكومية.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي ينشرها على مدار اليوم، أسعار البيتي فور 2022 فضلا عن أسعار كحك العيد في الأسواق المحلية في السطور التالية:

أسعار البيتي فور 2022

وجاء سعر البيتي فور في المجمعات الاستهلاكية: بيتي فور عادي 75 جنيهًا، بيتي فور لوكس 100 جنيه.

وجاء سعر بيتي فور العيد أبيض 240 جنيها، وبيتي فور العيد شوكولاتة 240 جنيها، في محلات لابور.

وجاء سعر البيتي فور في محلات مونجيني، أبيض وزن 500 جرام بـ100 جنيه، بيتي فور شكولاتة علبة وزن 500 جرام بـ100 جنيه، بيتي فور مشكل علبة وزن 500 جرام بـ95 جنيها.

أسعار كعك العيد في المحلات

وجاء سعر كحك العيد 2022 في عدد من المحلات التجارية الكبري كالتالي:

في محلات الصعيدي جاء سعر الـ500 جرام من كحك سادة أو عجمية 55 جنيها، كحك ملبن أو عجوة 50 جنيها، أما البندق أو عين الجمل أو المكسرات مكس بـ60 جنيها، والفستق 65 جنيها، أما البسكويت فانيليا أو برتقال أو شيكولاتة أو جوز هند أو نسكافيه أو قرفة بسعر 50 جنيها للنصف كيلو.

في محلات كلاسيك سعر العلبة التي تحتوي على 40 قطعة، كحك ملبن أو عجوة 180 جنيهًا، العجمية والكحك السادة 200 جنيه، عين الجمل والمكسرات 290 جنيها، علبة البسكويت مستكة أو مشكل 80 قطعة بسعر 210 جنيهات.