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دراما المتحدة

ضبط عاطل استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

كتب:

محمد بركات
02:22 م | الجمعة 22 مارس 2024
ضبط متهم - أرشيفية

ضبط متهم - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتوائها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات