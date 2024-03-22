موعد عرض الحلقة 12 مسلسل حق عرب.. مفاجآت جديدة لـ عرب السويركي

تنطلق مساء الليلة، عرض حلقة جديدة من مسلسل حق عرب، والذي يواصل تصدره تريند منصّات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إكس»، وتفاعل عدد كبير من الجمهور معه عبر السوشيال ميديا.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل حق عرب

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 12 مسلسل حق عرب، في تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة ON Drama، كما تذاع الحلقة 12 مسلسل حق عرب من خلال قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويمكنك مشاهدتها أيضًا عبر منصة WATCH IT الالكترونية.

أبطال مسلسل حق عرب

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز، محمد أحمد ماهر، زينة منصور، وفاء مكي، تامر شلتوت، دنيا المصري، كارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.