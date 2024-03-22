أسامة الأزهري يكشف سر الخروج من الوهم.. القرب من الله هو الأساس (فيديو)

عرض الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «الناس»، بعضا من مقاطع الفيديوهات للحث عن الخروج من الوهم والتوهم.

المخرج من الوهم هو الله

وقال أسامة الأزهري، إنّ المخرج من الوهم هو الله، من خلال تحديد علاقتك به «بعد ذلك ربنا هينور بصيرتك ويلهمك الصواب ويحميك، ولإنارة البصيرة عليك أن تصلح ما بينك وبين الله».

الإيجابية تأتي بسبب الثقة في الله

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أنّ الإيجابية تأتي بسبب الثقة في الله سبحانه وتعالى واليقين به، موضحا: «الثقة بالله لكي يجعل لك في كل ضيق مخرجا، ومن بين كل وهم حقيقة، ولو في مطبات كتير في حياتك هتبقى واثق أن ربنا هينقذك لأنك ملكش غير ربنا والمسنود بالله عمره ما يخذل ولا يضام».

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا، ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي، والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.