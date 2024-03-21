«رمز الحب والتضحية».. أسامة الأزهري يعرض مشاهد تبرز مشاعر الأمومة (فيديو)

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مقطع فيديو يوضح ملامح حرص وحنان الأم على الابن، تحت شعار الأم هي رمز الحب والتضحية والعطاء اللامحدود.

فيديو مؤثر لأنثى طائر

وأضاف «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على فضائية عبر قناة «dmc»، خلال عرضه لفيديو أنثى طائر تركض على بيض لحمايته من آلة حرث الأرض، ويظهر عليها الخوف.

فيديو يعبر عن سعادة الابن عند سماع صوت أمه

وعرض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، فيديو آخر لم يتحدث فيه عن عطاء الأم ولكنه يعبر عن سعادة ابن عندما سمع صوت أمه، التي اتصلت به حتى تبارك له على الميدالية الذهبية فكان صوته مليئا بالفرح والسرور قائلا: «الله يجعلني فدائك».