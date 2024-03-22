«السياحة» تنظم دورات توعوية لطلاب المدارس بأسيوط والمنيا وسوهاج

قالت وزارة السياحة والآثار، إن هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة للوزارة، نظمت من خلال مكاتبها بأسيوط والمنيا وسوهاج، بالتنسيق والتعاون مع مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، عدة ندوات سياحية توعوية لطلاب عدد من المدارس بهذه المحافظات بمختلف المراحل التعليمية.

تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس

ومن جهتها، أشارت مها عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، في بيان، إلى أن تنظيم هذه الندوات يأتي بهدف تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وخلق جيل واعٍ بأهمية السياحة وقادر على التعامل مع السائح بما يليق بمكانة مصر السياحية وبما يساعد على تنشيط السياحة الداخلية بين المواطنين.

استعراض المعالم السياحية والأثرية بالمحافظات

وأضافت أن هذه الندوات استعرضت المعالم السياحية والأثرية بكل محافظة وتاريخها، بالإضافة إلى إبراز أهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي وكيفية التعامل بشكل إيجابي مع السائح، موضحة أنه في ختام هذه الندوات، تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية والأثرية بكل محافظة على الطلاب.