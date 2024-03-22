ريم مصطفى: نفسي أمثل دور نادية لطفي في فيلم النظارة السوداء

استضاف البرنامج الإذاعي «كان عمري عشرين»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، الذي يبث على إذاعة «ميجا إف إم»، الفنانة ريم مصطفى، التي سألتها «المنيري» بدورها العديد من الأسئلة الافتراضية.

قالت ريم مصطفى: «لو هناك حياة خارج الأرض فأفضل العيش على سطح القمر»، وفقا لتصريحات».

تابعت: «بالنسبة إلى نظرتي لمسابقات الجمال فتتوقف على ما تقوم عليه المسابقة وأنا أرى أن الجمال ليس جمال الشكل وحده إنما كلما عشنا على طبيعتنا يظهر جمال الروح عليه، وكذلك جمال وصدق النوايا فالنوايا الصافية والصادقة تضفي بهاء للوجه».

وأكدت أنها تفضل أداء إعلان عن مسلسل كامل يشترط لتصويرهما الانتهاء منه خلال 5 أيام فقط وبنفس الأجر، موضحة: «لو هفاضل بينهم هاختار الإعلان لأن المسلسل محتاج أذاكره مظبوط واشتغل عليه عشان يطلع مني أداء منضبط، بخلاف الإعلانات».

فيلم النظارة السوداء

وبالنسبة للأفلام القديمة التي تود إعادة تمثيلها، أجابت بلا تردد: «أرغب بشدة في أداء دور الفنانة نادية لطفي في فيلم النظارة السوداء.. ده حلم حياتي من زمان أمثل هذا الفيلم وأعيد تقديمه مرة أخرى».