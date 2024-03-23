جددي سفرتك بطريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة بدون بيض

بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكبار والصغار، لأنها حلوى مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، ويمكن للأمهات حشوها بحشوات عدة، ويوضع الشربات عليها، ونقدم لكِ طريقه عمل بلح الشام خطوة بخطوة بدون بيض، ومكونات مجودة في منزلك، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها على قناة «سي بي سي سفرة».

بلح الشام بدون بيض

المكونات:-

2 كوب دقيق

2 كوب ونصف ماء

نصف كوب من الزيت

معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة نشا

معلقة صغيرة ملح

شربات

خطوات تحضير بلح الشام من غير بيض

- الخطوة الأولى: لتحضير أشهي حلويات رمضان بلح الشام من غير بيض أخلطي 2 كوب الدقيق مع معلقة صغيرة من النشا ومعلقة الملح الصغيرة، وضعي كوبين ونصف الماء على النار وضيفي ملعقة سكر، ونصف كوب من الزيت، واتركيهم للغلي.

- الخطوة الثانية: بعد غليان الخليط ضعي الدقيق حتى تتشكل عجينة، ثم نقلبها حتى تصبح عجينة، والآن امزجي جميع المكونات، واتركيها تبرد ثم اعجنيها بالأيدي حتى تصبح ناعمة وقوامها متماسك، وضعيها وهي دافئة في كيس الحلواني.

- سخني زيت غزير وضعيها بأشكال صوابع طويلة في الزيت مباشرة، أو حضري طبق وضعي عليه الكيس البلاستيك وادهنيه الزيت حتى لا يلزق به العجين، وضعيها في الكيس بالتشكيلة والمقياس الذي ترغبي فيه، ثم نقليها في الزيت، وبعد أن تأخذ لون ذهبي واسقيها بالشربات.