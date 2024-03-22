أسامة الأزهري: لا نستطيع العيش إلا بمعرفة الحقائق.. والوهم أخطر عدو للإنسان

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا بمعرفة الحقائق، والحرص على الحقيقة هو للخروج من الوهم، مؤكدا أن الحقيقة هي أساس الوجود وعمران الكون.

الوهم مقابل الحقيقة

وأضاف «الأزهري» خلال برنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «الناس»: «أنّ مقابل الحقيقة هو الوهم، وهو أخطر عدو للإنسان خاصة عن تعامل الإنسان مع الوهم كما لو كان حقيقة، فيظلم غيره، مؤكدا أنه من أعظم نعم الله على الإنسان هو أن ينير بصيرته ليرى الحق حقًا».

تصرفات الإنسان يغلب عليه فيها الوهم

واستكمل: «كتير من تصرفات الإنسان يغلب عليه فيها الوهم، وهذا يحتاج حكمة وعقل حتى لا يتسرع ويقول كلام غير صادق يدينه ويؤذي غيره، ويجب أن تخرج من الوهم إلى الحقيقة، يجب أن تحب الحقيقة والحب هو الذي يصنع الحياة».