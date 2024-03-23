سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-3-2024 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-3-2024 في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، إذ سجلت العملة الإمارتية اليوم في بنك مصر 12.74 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير المُعلن عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.70 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.73 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.72 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.66 جنيه للشراء.