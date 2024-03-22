دعاء يوم الجمعة في رمضان.. «اللهم اجعل هذه الأيام فرجا لهمومنا»

للدعاء فضل عظيم، فهو يقرب بين العبد وربه، ويرفع درجاته، ويعظم الأجر حال الدعاء في شهر رمضان المبارك، خاضة دعاء يوم الجمعة في رمضان، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية صيغا مختلفة يمكن الاستعانة بها في دعاء يوم الجمعة في رمضان.

دعاء يوم الجمعة في رمضان

أكد العلماء أن دعاء يوم الجمعة في رمضان، يمكن أن يكون للنفس والأهل والأحباب، ولا توجد صيغة محددة بذلك، بل يمكن الدعاء بمختلف الصيغ منها:

- نسألك أن تجعل هذه الأيام فرجًا لهمومنا، ومغفرة لذنوبنا، اللهم أعنا على صيام ما تبقى من الشهر الفضيل، ولا تجعله يمضي إلا وقد تقبلت صالح أعمالنا.

- اللهم يا رب المستضعفين، يا مجيب دعوة السائلين، في هذا اليوم المبارك أسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكرمنا بفضلك الواسع، وتكرمنا بالرحمة والمغفرة.

- اللهم تقبل صيامي وقيامي، وأعمالي الخالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.

دعاء للأهل في يوم الجمعة في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء أنه من صيغ دعاء يوم الجمعة في رمضان للأهل التي يمكن الاستعانة بها:

- اللهمَّ إنك تُقلّب قلوب الخلق كيف تشاء؛ فاقلب هموم أهلي وأحزانهم إلى سعادة وسرور، وأبعد عنهم الهم والحزن وكل ما يؤذيهم يا أرحم الراحمين.

- اللهمَّ اجعل أهلي من الذين يعيشون عيشًا سعيدًا، واجعل هذه الدنيا جنة لهم، وارزقهم في الآخرة دخول أعلى الجنان برحمتك وفضلك يا منان.

- اللهمَّ إنَّ أهلي هم سعادتي في هذه الدنيا، فأسعدهم في دنياهم وآخرتهم يا الله، اللهم كما أنعمت علي بوجودهم أنعم علي برؤيتهم سعداء.

- اللهمَّ ارزق أهلي العافية الدَّائمة في الدنيا والآخرة، اللهمَّ ارزقهم العافية في دينهم ودنياهم وآخرتهم، اللهمَّ امنن عليهم بالعافية يا أرحم الراحمين.