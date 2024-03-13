واعظة بـ«الأوقاف»: ذكر الله على الطعام شفاء من كل داء

وجهت الدكتورة جيهان يس، الواعظة بوزارة الأوقاف، نصيحة لكل زوجة في بيتها، بأن تقوم بذكر الله أثناء إعدادها للطعام، لافتة إلى أن ذكر الله والقرآن على الطعام شفاء من كل داء.

القرآن الكريم حثنا على المودة بين الزوجين

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «علماء الطاقة الإيجابية بيقولوا الأكل المعمول بحب بيكون أحسن أمل، فالقرآن الكريم حثنا على المودة بين الزوجين وهو سلوك أرقى من الحب».

وتابعت: «الزوجة عليها تنظيم وقتها فى رمضان وتدعو الله أن يعينها على بيتها، وعليها بالذكر لأنه مخدر روحانى ومعين، والصحابة لما كانوا بيعملوا أى عملية كانوا بيدخلوا في الصلاة أثناء إجراء الجراحة».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.