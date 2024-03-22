موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024

موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024 حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية، من خلال إمساكية شهر رمضان، إذ يتغير الموعد كل يوم بزيادة دقيقة أو دقيقتين عن اليوم السابق، ويزداد معها عدد ساعات الصيام كل يوم، إليكم موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024.

موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024

يستعرض التقرير موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024، الذي يرفع الساعة 6 مساء و7 دقائق.

جاء موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ تأتي الإقامة بعد رفع الأذان بدقائق بسيطة، الساعة 6 مساء و10 دقائق.

موعد الإفطار في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024

وجاء موعد الإفطار اليوم الجمعة في الدقهلية الساعة 6 مساء و7 دقائق وهو ذات الموعد مع رفع الأذان.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024، نحو 14 دقيقة، تبدأ من رفع أذان الفجر الساعة 4 فجرا و27 دقيقة، حتى أذان المغرب الساعة 6 مساء و7 دقائق.

موعد عيد الفطر المبارك

ويكون آخر يوم في شهر رمضان هو الأربعاء 9 أبريل ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك الخميس 10 أبريل.