موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 13 على قناة سي بي سي اليوم

تواصل «ناصرة» التي تؤدي دورها روجينا في مسلسل سر إلهي، التخطيط للانتقام ممن تسبب في إدخالها السجن ظلما لمدة 4 سنوات، ووهما أشقائها وزوجها السابق سعد وشاهيناز وزوجها سراج، ويساعدها في تحقيق ذلك مجدي المحامي الذي قام بمساندتها بمجرد خروجها من السجن، ويستمر تصاعد الأحداث ما يدعو الجمهور للبحث عن موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي لمتابعة الأحداث الجديدة.

موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 13

يذاع مسلسل سر إلهي حصريا على قناة سي بي سي، وذلك يوميًا الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا في اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 11:30 مساءً.

أحداث مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه حول ناصرة التي بسبب الطمع وحب المال السريع يتفق أشقاؤها وزوجها عليها، مع رجل أعمال شهير وزوجته، حيث قاموا بالإدلاء بالشهادة الزور ضدا وتم حبسها 7 سنوات، لكنها تخرج بعد مرور 4 سنوات لحسن السير والسلوك، وبمجرد خروجها تقرر الانتقام خاصة بعد موت ابنتها الوحيدة اأثناء وجودها في السجن.