مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. هل يستطيع مراد مكرم إنقاذ ابنته؟

يواصل مراد مكرم الذي يؤدي دور «سراج» في مسلسل سر إلهي، البحث عن مخرج لتبرئة «رحمة» شقيقة «ناصرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا، وإظهار براءتها بعد اتهامها بقتل «وليد» عقب علمه بخيانتها له، حيث قامت «ناصرة» باختطاف ابنته الوحيدة ومساومته لإعادة ابنته مقابل خروج شقيقتها من السجن، وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13.

مسلسل سر إلهي الحلقة 13

على الجانب الآخر، تواصل شاهيناز زوجة سراج التفتيش حول ناصرة لمعرفة أين تخفي باقي الذهب الذي تعتبره ورثها الشرعي من والدها هارون الذي قام بدوره الفنان أحمد بدير، كما تقوم ناصرة أيضا بالتفتيش وراء شاهيناز للانتقام منها بسبب إدخالها السجن ظلما، ووفاة ابنتها الوحيدة سلمى.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يتكون من 15 حلقة فقط، ويعرض حاليا خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة روجينا ومي سليم ومراد مكرم وأحمد بدير وصلاح عبد الله.