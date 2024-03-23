يبدأ شريف ابن ليلى «دينا الشربيني»، في تلقي العلاج الذي سيساعده على العودة سريعا إلى اللعب في صفوف النادي الأهلي، وتستمر الأحداث اليومية بين ليلى وزوجها أحمد «شريف سلامة»، خاصة بعد شعوره بأن الدكتورة ملك الذي يعاملها مثل ابنته تكن له مشاعر خاصة، وهو ما يربكه تماما، وتتسارع وتيرة الأحداث في العمل الدرامي، وهو ما يجعل الجمهور يبحث عن موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد +1 لمتابعة الأحداث.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد +1

وتشمل مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على خريطة شبكة قنوات ON ما يلي:

- العرض الأول على قناة ON drama الساعة 6:05 مساءً.

- قناة ON drama الإعادة الساعة 1:30 صباحًا.

- العرض الأول على قناة ON الساعة 7:30 مساءً.

- الإعادة الأولى على قناة ON الساعة 8:15 صباحًا.

- يُعرض يوميًا مسلسل "كامل العدد +1" على منصة Watch it الرقمية

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم، بينهم صدقي صخر، دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس وميمي جمال، وعدد كبير من النجوم.