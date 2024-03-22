وظائف شاغرة داخل هيئة المعارض.. إليك التخصصات وطريقة التقديم

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن وظائف شاغرة بها عن طريق الندب أو الإعارة في العديد من المتخصصات المختلفة، بحيث لا تقل سنوات الخبرة عن 3 سنوات.

وظائف شاغرة في هيئة المعارض والمؤتمرات

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة داخل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، حسب ما أعلنته الهيئة رسمياً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التخصصات المطلوبة

وحددت هيئة المعارض والمؤتمرات التخصصات المطلوبة في الوظائف، وجاءت كالتالي:

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تكييف.

- مهندس مدني.

- مهندس ديكور.

- مهندس جرافيك.

- مهندس زراعي.

- مهندس معماري.

- مهندس حاسب آلي.

- محاسب.

طريقة التقديم في وظائف هيئة المعارض والمؤتمرات

وعن طريقة التقديم في وظائف هيئة المعارض والمؤتمرات، أوضحت الهيئة أنه يتم إرسال الطلبات مرفق بها السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني، خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الإعلان، info@eeca.gov.eg

على أن يتم التوضيح خلال الطلب على الآتي:

1 - تاريخ الميلاد.

2 - المؤهل الدراسي.

3 - سنة التخرج.

4 - تاريخ التعيين.

5 - الدورات التدريبية.