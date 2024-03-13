انخفاض أسعار الأعلاف اليوم.. «الذرة الأرجنتيني» بـ13 ألفا و500 جنيه

سجلت أسعار الأعلاف اليوم في مصر تراجعًا كبيرًا، بمختلف أنواعها أو البط، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بسبب انهيار سعر الدولار اليوم في السوق الموازية، وهو ما انعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن وتسبب في انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم.

أسعار الأعلاف

وسجل سعر ذرة الأرجنتيني نحو 13 ألفا و500 جنيه للطن، بانخفاض بلغ 300 جنيه عن سعره السابق.

وسجل سعر طن الذرة البرازيلي نحو 13500 جنيه، بخسارة نحو 300 جنيه عن سعره السابق.

كما تراوح سعر الذرة الأوكراني ما بين 12 و 12.5 ألف جنيه للطن.

الذرة التركي

وسجلت الذرة التركي 12 ألفا و100 جنيه للطن، بينما سجل الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» سعر 14 ألفا و200 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

كما بلغ سعر علف صويا 46% نحو 29 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب صويا مستورد نحو 29 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% 28 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وسجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 27 ألف جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 26 ألفا و500 جنيه للطن، العلف النامي 21% متوسط سعر قدره 26 ألفا و800 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 26 ألف جنيه للطن.

أسعار الردة في الأسواق

وسجلت أسعار الجيلوتين المحلي انخفاضا بنحو 3 آلاف جنيه في الطن مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ سعر جلوتين محلي 43 ألف جنيه للطن، فيما استقرت أسعار الردة في الأسواق، إذ بلغ سعر الردة نحو 11500 جنيه للطن.

بينما استقر سعر كسب عباد في الأسواق، حيث سجل سعر كسب عباد 36% نحو 20 ألف جنيه للطن.