التتبيلة السرية للفراخ المشوية.. طعم أحلى من المطاعم

تتبيلة الفراخ المشوية من الوصفات التي تهم كل أسرة تبحث عنها ربات البيوت خاصة في عزومات رمضان، ولأن تتبيلة الفراخ هي التي تعطي طعمًا مميزًا لها بما فيها من توابل وخضروات؛ نستعرض وصفات التتبيلة السرية للمطاعم بأكثر من طعم ووصفة، ويمكن تبديل المكونات في كل وصفة، على حسب الطلب والمتاح في بيتك.

التتبيلة السرية للفراخ المشوية

ولمعرفة التتبيلة السرية للفراخ المشوية جربي الوصفات التالية، وفق موقع «modernhoney»:

التتبيلة الأولى:

البصل، الهيل، الليمون، الفلفل الأسود، الفلفل الأخضر الحار، الملح، بهارات الشوي، اخلطي المكونات جيداً ويتبل الدجاج بها لمدة ليلة كاملة قبل الشوي.

ويمكنكِ استخدام التتبيلة كاملة أو استخدام سائل أو عصارة التتبيلة أثناء الشوي والتخلص من قطع الخضار.

مكونات التتبيلة السرية الثانية للفراخ المشوية:

رشة من القرفة في تتبيلة الدجاج للتخلص من أي رائحة زفرة للدجاج ولكن لا تبالغي حتى لا يتغلب طعم القرفة على تتبيلة الدجاج، ولإضافة لمعة الدجاج المعروفة، فالسر يكمن في إضافة ملعقة عسل نحل مع التتبيلة، وأيضاً يمكنكِ دهن الطبقة بين الجلد واللحم قبل الشوي بالزبدة لتعطي لون شوي مذهل ولامع.

التتبيلة السرية الثالية للفراخ المشوية:

اللبن الزبادي، مع خلطة من البهارات والتوابل المفضلة، يمكنكِ تتبيل الدجاج بها، فاللبن الزبادي يعطي للدجاج الطراوة، والنكهة القوية، واللون المميز عند الشوي.

التتبيلة السرية الرابعة للفراخ المشوية:

الثوم، والبصل، والملح، والفلفل الأسود، وإكليل الجبل، والكمون، والكركم، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والبابريكا، يتبل الدجاج بهذه التتبيلة ووضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم ضعي الدجاج في الكيس الحراري واشويه بالفرن.

وقبل تتبيلة الفراخ المشوية يجب تصفية الدجاج بشكل جيد من أي سوائل فيه، لأن هذه السوائل تمنع امتصاص التتبيلة في لحم الدجاج.

احرصي على عدم المبالغة في كمية البهارات والتوابل المضافة للدجاج في التتبيلة، ويجب التقيد في المقادير حتى لا تكون النكهة مبالغ بها.