طريقة عمل الفراخ المحشية بخلطة الأرز الشهية.. اعرفي سر الطعم المميز

تعتبر الفراخ المحشية من الأكلات الشعبية المصرية التي تُقدم في رمضان منذ القدم، فهي من الأكلات الغنية بالبروتين والنشويات والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها وجبة غنية ومتكاملة، وتكون عبارة عن دجاجة كاملة محشوة بخليط من الأرز واللحم المفروم أو الكبد والكلى، مع إضافة بعض البهارات والتوابل، ما يجعل البعض يبحث عن طريقة عمل الفراخ المحشية لتضمينها ضمن أصناف الطعام المختلفة على مائدة الإفطار.

طريقة عمل الفراخ المحشية

وطريقة عمل الفراخ المحشية يمكنك تحضيرها على طريقة الشيف علاء الشربيني على النحو التالي:

المكونات

دجاجة كاملة منزوعة الأحشاء.

كوب أرز مصري.

كوب مرق دجاج.

بصلة متوسطة مقطعة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1/4 كوب كبد دجاج مقطع.

1/4 كوب قلوب دجاج مقطعة.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مقطعة.

طريقة تحضير الفراخ المحشية

- اغسلي الدجاجة جيدًا من الداخل والخارج.

- في وعاء، سخّن الزيت على نار متوسطة.

- ضعي البصل وقم بتقليبه حتى يصبح ذهبيًا.

- ضعي الأرز والمرق والملح والفلفل والكمون والقرفة وجوزة الطيب.

- قلبي المكونات جيدًا واتركها على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

- ضعي الكبد والقلوب والكزبرة وقلّب المكونات جيدًا.

- املأي الدجاجة بخليط الأرز.

- اربطي فتحة الدجاجة بخيط.

- ضعي الدجاجة في صينية فرن مدهونة بالزيت.

- ضعي الدجاجة في فرن مُسخّن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف أو حتى تنضج.

- اتركي الدجاجة ترتاح لمدة 10 دقائق قبل تقطيعها وتقديمها.

وللحصول على مذاق مميز للفراخ المحشية على سفرتك، يمكنك إضافة المزيد من المكونات إلى الحشوة، مثل اللحم المفروم أو الفستق أو الزبيب، كما يمكنك استبدال الدجاج الأبيض بالدجاج البلدي، ولتسهيل عملية الحشو يمكنك سلق الدجاجة قبل حشوها، كما يفضل دهن الدجاجة بالزبدة أو زيت الزيتون قبل ووضعها في الفرن وعند تمام النضج يمكنك تقديمها مع الأرز أو الخضار أو السلطة.