أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. الكيلو بـ94 جنيها؟

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 94 جنيهًا للكيلو في المزرعة، يُضاف إليها تكلفة النفل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بـ116 جنيهًا، وهي المرة الأولى منذ 45 يومًا التي تتراجع فيها أسعار الدواجن في المزرعة إلى أقل من 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 94 جنيهًا، بينما سجل نحو 116 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 104 جنيهات، وللمستهلك يباع الكيلو بـ126 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 222 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 120 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 151 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 136 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب بنحو 125 جنيهًا للكيلو.