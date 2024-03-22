الداعية خالد الجندي يكشف الأنوار القرآنية في سورة البينة

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حول فضل القرآن الكريم، والأنوار القرآنية في آيات سورة البينة، وتناول تفسيرها نقلا عن علي ابن محمد ابن حبيب الماوردي، لافتا إلى أن هذا التفسير نادر وعظيم جمع كل آراء المفسرين.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الجمعة، أن تفسير قوله تعالى «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ» أن المقصود بالذين كفروا في الآية لها معنين، المعنى الأول: وهو أهل الكتاب فيهم مؤمنين وفيهم كافرين وأهل الكتاب المؤمنين هم الذين يقولون إن الله واحد لا شريك له والكافرين الذين قالوا إن الله له ابن أو زوجة أو شريك.

وأشار إلى أن التفسير الثاني: أن الله جمع أهل الكتاب والمشركين في صفة واحدة وهي عدم الإيمان برسول الله وهم كافرين برسول الله، قائلا: إن التفسيرين متاحين في الكتاب دون تشغيب، وفي الأمر سعة واريحية التفسير ممتعة.

وبيّن الجندي، أن معنى «منفكين» فعل انفك يفيد الاستمرار، قائلا: هو فعل غريب لأن لو نفيته تثبت ولو أثبته تنفي، والمقصود لم يكن الذين كفروا منفكين أي منتهين عن الشرك أو الكفر، إلا لو جاء لهم دليل أو حُجة دامغة والدليل على كفرهم حتى تأتيهم رسالة من الله وهي رسول الله.