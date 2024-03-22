إصابة 11 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 جندياً أثناء المعارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية مع اقتراب مرور 170 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

فشل مجلس الأمن في إصدار قرار وقف إطلاق النار

في سياق موازٍ، فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في إطلاق قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

استمرار الحرب

وبدأت الحرب الإسرائيلية على غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الجيش الإسرائيلي بسبب الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وبدأ الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» التي أسقطت أكثر من 32 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء فيما تواجه إسرائيل تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى مقدمة من جنوب إفريقيا.