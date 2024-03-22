دينا: «المجتمع عنده حالة سلبية تجاه الرقص.. والناس عاجنين الدين بالفن»

أكدت الفنانة دينا، أنها لديها مشكلة مع المجتمع، حول عشقهم للرقص واهتمامهم به من كل الجوانب، موضحة: «أن الراقصة أثناء الزواج بيرفضها المجتمع لأنها راقصة.. المجتمع عنده حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن».

تابعت خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر قناة «الحياة»: «المجتمع عنده حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن، فبيحرموه».

أضافت دينا أنها تقوم بوجبات منزلها بنفسها ولم يكن لديها خادمة في منزلها مثل باقي الراقصات أو الفنانات قائلة: «أنا بحب أعمل كل حاجة بإيدي، أنا ست بيت عادي».