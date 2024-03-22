رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

دينا: «المجتمع عنده حالة سلبية تجاه الرقص.. والناس عاجنين الدين بالفن»

كتب:

حسن سمير
07:12 م | الجمعة 22 مارس 2024
الفنانة دينا

الفنانة دينا

أكدت الفنانة دينا، أنها لديها مشكلة مع المجتمع، حول عشقهم للرقص واهتمامهم به من كل الجوانب، موضحة: «أن الراقصة أثناء الزواج بيرفضها المجتمع لأنها راقصة.. المجتمع عنده حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن».

تابعت خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر قناة «الحياة»: «المجتمع عنده حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن، فبيحرموه».

أضافت دينا أنها تقوم بوجبات منزلها بنفسها ولم يكن لديها خادمة في منزلها مثل باقي الراقصات أو الفنانات قائلة: «أنا بحب أعمل كل حاجة بإيدي، أنا ست بيت عادي».

اقرأ المزيد:

«ع المسرح» يستكمل حلقة دينا مع منى عبد الوهاب.. الليلة

مسلسل كامل العدد الحلقة 12.. هل تسافر دينا الشربيني مع زوجها؟

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.. مفاجأة دينا الشربيني بسفر ملك مع زوجها

دينا لـ«ع المسرح»: «تعرضت للخيانة أكثر من مرة لكن عملت نفسي مش عارفة»

دينا تكشف لـ«ع المسرح» عن أكبر صدمة في حياتها 
بقلم حسن سمير