دينا: «المجتمع عنده حالة سلبية تجاه الرقص.. والناس عاجنين الدين بالفن»
كتب:
حسن سمير
07:12 م | الجمعة 22 مارس 2024
الفنانة دينا
أكدت الفنانة دينا، أنها لديها مشكلة مع المجتمع، حول عشقهم للرقص واهتمامهم به من كل الجوانب، موضحة: «أن الراقصة أثناء الزواج بيرفضها المجتمع لأنها راقصة.. المجتمع عنده حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن».
تابعت خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر قناة «الحياة»: «المجتمع عنده حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن، فبيحرموه».
أضافت دينا أنها تقوم بوجبات منزلها بنفسها ولم يكن لديها خادمة في منزلها مثل باقي الراقصات أو الفنانات قائلة: «أنا بحب أعمل كل حاجة بإيدي، أنا ست بيت عادي».