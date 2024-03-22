ميزانية تُقدر بـ1.5 مليون جنيه، وضعها الفنان أحمد العوضي لمتابعي مسلسلة الجديد حق عرب على مدار شهر رمضان من خلال مسابقة كبيرة تُقدم بشكل يومي بقيمة 50 ألف جنيه يوميًا، لـ5 فائزين، أي 10 آلاف جنيه لكل فائز يوميًا مقابل الإجابة على أسئلة متعلقة بحلقات العمل.

تجمهر كبير حول مسلسل الفنان أحمد العوضي «حق عرب» لمتابعة سير العمل والتركيز في أدق التفاصيل للربح في النهاية بقيمة الجائزة، وهو ما يحرص الفنان يوميًا على مشاركته لمتابعيه لحظة بلحطة منذ بداية كتابة الاسئلة وحتى نشر أسامي الفائزين ونشر صورهم أيضًا عقب استلام قيمة الجائزة.

«محمد السيد الونش».. حكاية رجل يبحث عنه أحمد العوضي بسبب 10 آلاف جنيه

وربما واحد ممن وقع عليه الاختيار العشوائي في مسابقة اليوم التاسع هو المواطن محمد السيد الونش، الذي فشل «العوضي» في الوصول إليه مؤخرًا على الرغم من محاولة التواصل معه.

وشارك «العوضي» بلقطة مصورة من المحادثة التي جمعتهما إذ طلب منه الفنان رقم هاتف إلا أن الأخير لم يدرك إنه فاز ليرد عليه دون أن يرسل له الرقم.

وقرر أحمد العوضي تصوير لقطة من صورة المواطن الفائز بجائزة العوضي محمد السيد الونش، وطالب بالتواصل معه لاستلام جائزته، مُعلقًا: «أخواتي حد يفوق الونش يقوله انه كسب فوق يا صاحبي مش كدة»

كما نشر أحمد العوضي صورة للفائزين والفائزات دون الأخير، مُعلقًا: «والنبي يا جماعه اللي يعرف الونش يقوله إنه فاز».

تفاصيل مسابقة أحمد العوضي

وكان «العوضي» أعلن عن المسابقة قبل بدء شهر رمضان، بنشره فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «جاي أقولكم تفاصيل المسابقة الجديدة وهي مسابقة في رمضان بمليون ونصف جنيه كل يوم هعمل مسابقة هيبقى جائزتها 50 ألف هيفوز بها 10 أشخاص كل واحد هياخد 10 آلاف جنيه، وهعملها لمدة 20 يوما، يعني في 100 واحد هيفوز، وهوقف يوم 20، عشان يوم 30 هسأل سؤال ايه اللي هيحصل في الحلقة الأخيرة، ودي هتبقي جائزتها نص مليون جنيه، ودي أقل حاجة هقدمها لكم على كل اللي بتعملوه معايا».

مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران.