كهربا: الزمالك كان الأفضل في نهائي الكأس بس خد إيه؟.. ومحمد صلاح أسطورة

أكد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن النهائيات بين النادي الأهلي والزمالك لا تؤخذ باعتبارات الأفضل طوال المباراة، ولكن تؤخذ باعتبارات النتيجة، والأهلي كسب في النهاية وحصد البطولة.

وأشار «كهربا»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الأفضل في مباراة نهائي الكأس لم يحصد البطولة، مضيفًا: «إحنا ما كناش الأفضل في مباراة نهائي الكأس، ولكن الأهلي خد البطولة».

وشدد على أن الزمالك كان الأفضل في المباراة، ولكن النادي الأهلي هو من حصد البطولة في النهائي، «هما لعبوا كويس بس إحنا خدنا البطولة في الآخر.. إحنا روحنا بيتنا مبسوطين.. الأفضل خد إيه».

نتواصل مع سيد عبدالحفيظ باستمرار

وفي سياق متصل، أكد كهربا أن الأهلي فوق الجميع، والكابتن سيد عبدالحفيظ قريب منه جدًا ويتواصلون معه دائمًا منذ رحيله عن النادي الأهلي كمدير للكرة.

وأوضح «كهربا»، أن الكابتن بيبو يكمل عمل الكابتن سيد عبدالحفيظ في النادي الأهلي، والجميع داخل النادي الأهلي يساعد بعضهم البعض، واللاعبون يساعدونه بشكل كبير من خلال الانضباط والالتزام.

الكابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة

وشدد على أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أسطورة كبيرة وبالنسبة له الأب الروحي، مشددًا على أن الخطيب يسانده ويقف بجانبه كابن وليس لاعب كرة قدم فقط، ويعطيه دائمًا نصائح في كرة القدم.

محمد صلاح تعرض للظلم في بطولة أفريقيا

وفي سياق آخر، أكد كهربا أن محمد صلاح نجم منتخب مصر، تعرض للظلم في بطولة أفريقيا وهو قريب منه واستفاد منه كثيرًا، والجميع في المنتخب يستفيد من خبرات صلاح.

وأضاف لاعب الأهلي: «محمد صلاح اتظلم وقت الإصابة في أفريقيا.. بالفعل كان مصاب ولأول مرة يتعرض لإصابة عضلية بهذا الشكل»، موضحًا أنه كان دائمًا بجانبه ويتعامل معهم بكل حب.

وقال «كهربا» إن صلاح كابتن منتخب مصر وأسطورة كبيرة لمنتخب مصر، هو قريب منه جدًا ويجب أن يأخذ حقه كاملًا، متابعًا: «الناس اللي بتطلع في التليفزيون انتوا عارفين بتتكلموا عن مين.. صلاح عامل لينا قيمة بنتعامل أحسن معامله بسببه»، مشيرًا إلى أن محمد صلاح هو تاريخ بلد بأكملها، ولا بد أن يعي الجميع قيمة محمد صلاح وهو فخر وأسطورة ولا بد أن نتباهى به.